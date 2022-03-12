Росія вже втратила 1205 бронемашин, 362 танки, 135 систем артилерії, 58 літаків, 83 гелікоптери і 33 засоби ППО, – Генштаб

Відповідну інформацію розмістили на facebook-сторінці Генштабу.



Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 березня орієнтовно склали:



особового складу – понад 12 000 осіб,

танків – 362 од,

бойових броньованих машин ‒ 1205 од,

артилерійських систем – 135 од,

РСЗВ – 62 од,

засоби ППО – 33 од,

літаків – 58 од,

гелікоптерів – 83 од,

автомобільної техніки – 585 од,

кораблі /катери – 3 од,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, розпочалась сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.