Росія вже втратила 1205 бронемашин, 362 танки, 135 систем артилерії, 58 літаків, 83 гелікоптери і 33 засоби ППО, – Генштаб
У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли про втрати російських військ на 16 день війни.
Відповідну інформацію розмістили на facebook-сторінці Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 березня орієнтовно склали:
особового складу – понад 12 000 осіб,
танків – 362 од,
бойових броньованих машин ‒ 1205 од,
артилерійських систем – 135 од,
РСЗВ – 62 од,
засоби ППО – 33 од,
літаків – 58 од,
гелікоптерів – 83 од,
автомобільної техніки – 585 од,
кораблі /катери – 3 од,
цистерн з ПММ – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
- Нагадаємо, розпочалась сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.
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