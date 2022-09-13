Про це повідомило видання Associated Press.

Стало відомо, що держдепартамент зробив незвичайний крок, оприлюднивши дипломатичну телеграму, яка була відправлена ​​в понеділок до багатьох посольств і консульств США за кордоном, багато з яких перебувають у Європі, Африці та Південній Азії.

Телеграма, яка була позначена як "делікатна" і не призначалася для іноземної аудиторії, містила ряд тем для обговорення, які американським дипломатам було доручено обговорити з урядами щодо передбачуваного втручання Росії.

У телеграмі не називаються конкретні російські цілі, але йдеться про те, що США надають секретну інформацію окремим країнам з цього приводу.

Високопосадовець адміністрації відмовився повідомити, скільки грошей Росія витратила в Україні.

Чиновник, який поінформував журналістів на умовах анонімності відповідно до правил, встановлених адміністрацією, відкинув порівняння між діяльністю Росії та фінансуванням США ЗМІ та політичних ініціатив у всьому світі. За словами урядовця, Путін витрачав величезні суми на "маніпулювання демократіями зсередини".

11 вересня стало відомо, що політичний та громадський діяч з США Юрій Рашкін вважає, що російські пропагандисти визнаватимуть те, що їм надіслали у методичці.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb