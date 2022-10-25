Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила чверть парку гелікоптерів Ka-52, - британська розвідка
РФ з початку повномасштабної агресії проти України втратила 23 Ka-52, що складає понад чверть її нинішнього парку цих гелікоптерів
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що з моменту вторгнення РФ в Україні було підтверджено щонайменше 23 втрати російських ударних гелікоптерів Ка-52. Це складає понад 25% нинішнього парку російських військово-повітряних сил із 90 Ка-52.
Російські ударні гелікоптери, ймовірно, зазнали особливих збитків від українських переносних зенітно-ракетних комплексів, у той час, як вертольоти часто працюють з менш суттєвим прикриттям бойових літаків, ніж передбачено російською військовою доктриною.
"Росія все ще не може отримати належну перевагу в повітрі, щоб надійно здійснювати ефективну підтримку поблизу лінії фронту, а її артилерійські боєприпаси закінчуються. Російські командири, ймовірно, все частіше вдаються до виконання ударних місій гелікоптерів високого ризику як одного з небагатьох доступних варіантів забезпечення безпосередньої підтримки військ у бою", - дійшли висновку в британській розвідці.
- За даним генштабу ЗСУ станом на 24 жовтня українські військові загалом знищили 245 російських гелікоптерів.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.74
Купівля 39.74Продаж 40.57
-
EUR
Купівля 38.28Продаж 39.27
- Актуальне
- Важливе