Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що з моменту вторгнення РФ в Україні було підтверджено щонайменше 23 втрати російських ударних гелікоптерів Ка-52. Це складає понад 25% нинішнього парку російських військово-повітряних сил із 90 Ка-52.

Російські ударні гелікоптери, ймовірно, зазнали особливих збитків від українських переносних зенітно-ракетних комплексів, у той час, як вертольоти часто працюють з менш суттєвим прикриттям бойових літаків, ніж передбачено російською військовою доктриною.

"Росія все ще не може отримати належну перевагу в повітрі, щоб надійно здійснювати ефективну підтримку поблизу лінії фронту, а її артилерійські боєприпаси закінчуються. Російські командири, ймовірно, все частіше вдаються до виконання ударних місій гелікоптерів високого ризику як одного з небагатьох доступних варіантів забезпечення безпосередньої підтримки військ у бою", - дійшли висновку в британській розвідці.

За даним генштабу ЗСУ станом на 24 жовтня українські військові загалом знищили 245 російських гелікоптерів.

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