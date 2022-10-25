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Головна війна з Росією Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила чверть парку гелікоптерів Ka-52, - британська розвідка

Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила чверть парку гелікоптерів Ka-52, - британська розвідка

25 жовтня, 2022 вiвторок
09:18
війна з Росією

РФ з початку повномасштабної агресії проти України втратила 23 Ka-52, що складає понад чверть її нинішнього парку цих гелікоптерів

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

Британська розвідка звертає увагу, що з моменту вторгнення РФ в Україні було підтверджено щонайменше 23 втрати російських ударних гелікоптерів Ка-52. Це складає понад 25% нинішнього парку російських військово-повітряних сил із 90 Ка-52.

Російські ударні гелікоптери, ймовірно, зазнали особливих збитків від українських переносних зенітно-ракетних комплексів, у той час, як вертольоти часто працюють з менш суттєвим прикриттям бойових літаків, ніж передбачено російською військовою доктриною.

"Росія все ще не може отримати належну перевагу в повітрі, щоб надійно здійснювати ефективну підтримку поблизу лінії фронту, а її артилерійські боєприпаси закінчуються. Російські командири, ймовірно, все частіше вдаються до виконання ударних місій гелікоптерів високого ризику як одного з небагатьох доступних варіантів забезпечення безпосередньої підтримки військ у бою", - дійшли висновку в британській розвідці. 

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російська армія
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