Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства, повідомляє Bloomberg.

Таким чином, доходи Росії від продажу нафти зросли на 50% за чотири місяці цього року проти січня-квітня торік, навіть попри те, що торговельні санкції після її вторгнення в Україну спонукали багато нафтопереробників відмовитися від російських поставок.

Експерти зазначають, що обсяги продажу становили близько 8 млн барелів на день.

Поставки продовжуються на тлі наближення ЄС до консенсусу щодо нафтового ембарго проти РФ. Тим часом нафтові гіганти на кшталт Shell і TotalEnergies зобов’язуються припинити російські закупівлі. Натомість і на російську нафту знаходяться покупці, передусім в Азії: так, Китай та Індія забирають на себе частину вантажів, які більше не потрібні в Європі.

Втім у квітні ЄС залишався найбільшим ринком для російського експорту із часткою у 43%.

Проте, зазначають у МЕА, у Росії вже з’являються проблеми. За оцінками агентства, поставки минулого місяця скоротилися на 1 млн барелів на день, і ці втрати можуть потроїтися у другій половині року. Зокрема, санкції ЄС проти російських державних підприємств на кшталт "Роснефті", набудуть чинності 15 травня.

Не дивлячись на тривалі переговори та деструктивну позицію Угорщини, у ЄС все ж переконані, що поступове нафтове ембарго проти Росії вдасться ухвалити у рамках шостого пакету санкцій.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb