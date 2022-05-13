Росія з початку року збільшила заробіток від нафти на 50%. Далі очікується різкий спад, - Bloomberg
Попри бойкоти світових компаній РФ отримала приріст нафтових доходів на 50% за перші чотири місяці року – агресор заробляє щомісяця до 20 млрд доларів від продажу нафти та пального
Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства, повідомляє Bloomberg.
Таким чином, доходи Росії від продажу нафти зросли на 50% за чотири місяці цього року проти січня-квітня торік, навіть попри те, що торговельні санкції після її вторгнення в Україну спонукали багато нафтопереробників відмовитися від російських поставок.
Експерти зазначають, що обсяги продажу становили близько 8 млн барелів на день.
Поставки продовжуються на тлі наближення ЄС до консенсусу щодо нафтового ембарго проти РФ. Тим часом нафтові гіганти на кшталт Shell і TotalEnergies зобов’язуються припинити російські закупівлі. Натомість і на російську нафту знаходяться покупці, передусім в Азії: так, Китай та Індія забирають на себе частину вантажів, які більше не потрібні в Європі.
Втім у квітні ЄС залишався найбільшим ринком для російського експорту із часткою у 43%.
Проте, зазначають у МЕА, у Росії вже з’являються проблеми. За оцінками агентства, поставки минулого місяця скоротилися на 1 млн барелів на день, і ці втрати можуть потроїтися у другій половині року. Зокрема, санкції ЄС проти російських державних підприємств на кшталт "Роснефті", набудуть чинності 15 травня.
- Не дивлячись на тривалі переговори та деструктивну позицію Угорщини, у ЄС все ж переконані, що поступове нафтове ембарго проти Росії вдасться ухвалити у рамках шостого пакету санкцій.
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