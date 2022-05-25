Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбук.

За його даними, Росія за 24 травня втратила 100 військових, а загальні втрати особового складу досягли 29 450 військових.

Серед військової техніки з 24 травня по 25 травня найбільші втрати російських окупантів – 11 безпілотників (загалом з початку повномасштабного вторгнення – 491 дрон), 19 бойових броньованих машин (загалом 3213 од.), 5 од. автомобільної техніки та автоцистерн (загалом 2217), 3 танки (загалом 1305 од.), а також літак (загалом 206 од.) та 1 од. спецтехніки (загалом 44 од.).

Без змін залишилися втрати Росії серед: артилерійських систем – 606 од, рекативних систем залпового вогню - 201 од, засобів ППО - 93 од, гелікоптерів – 170 од, крилатих ракет - 112 шт., кораблів та катерів - 13 од., свічать дані ЗСУ.

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському напрямку", – вказав Генштаб.

Нагадаємо, Росія продовжує наступ на Сєвєродонецьк та активніше використовує авіацію через брак високоточної зброї.

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