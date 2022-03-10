Росія за два тижні до повномасштабного вторгнення в Україну намагалась дестабілізувати енергетичну галузь США – американські ЗМІ
На початку лютого, за два тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, сталась масштабна хакерська атака на енергетичну галузь США.
Про це повідомляє Fox News з посиланням на власні джерела у розвідці США.
Так, атаці хакерів на початку лютого піддались майже два десятки американських компаній, які займаються видобутком скрапленого газу, у тому числі такі гіганти як Chevron Corporation і Cheniere Energy.
Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури США працює над підтвердженням того, що атаки походять з Росії.
Вважається, що цей злом став першим етапом зусиль Росії з дестабілізації енергетичної галузі США. Під час атаки було зламано комп'ютери, що належать нинішнім і колишнім співробітникам. "Chevron серйозно сприймає загрозу зловмисної кіберактивності", — сказав представник Chevron Fox News.
"Ми впровадили рекомендації уряду Сполучених Штатів у наші засоби кібербезпеки, щоб захистити комп’ютерне середовище Chevron", - додав він.
- Нагадаємо, 8 березня США наклали ембарго на купівлю в російської нафти, газу та вугілля.
- Також Велика Британія планує відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року
- Також до Сенату США внесли законопроєкт під назвою HEROIAM SLAVA Act про санкції щодо всіх держпідприємств РФ.
- Також президент США Джо Байден оголосив про посилення санкцій проти РФ за її вторгнення в Україну та заявив, що "Росія не уявляє, що її очікує". Також він заявив, що США разом з 30-ма іншими країнами співпрацюють, щоб накласти нафтове ембарго.
- 2 березня стало відомо, що США запроваджують блокувальні санкції проти оборонного сектора Росії за вторгнення армії Путіна в Україну. Також обмеження будуть застосовані щодо Білорусі.
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