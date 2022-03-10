Росія за два тижні до повномасштабного вторгнення в Україну намагалась дестабілізувати енергетичну галузь США – американські ЗМІ

Про це повідомляє Fox News з посиланням на власні джерела у розвідці США.

Так, атаці хакерів на початку лютого піддались майже два десятки американських компаній, які займаються видобутком скрапленого газу, у тому числі такі гіганти як Chevron Corporation і Cheniere Energy.

Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури США працює над підтвердженням того, що атаки походять з Росії.

Вважається, що цей злом став першим етапом зусиль Росії з дестабілізації енергетичної галузі США. Під час атаки було зламано комп'ютери, що належать нинішнім і колишнім співробітникам. "Chevron серйозно сприймає загрозу зловмисної кіберактивності", — сказав представник Chevron Fox News.

"Ми впровадили рекомендації уряду Сполучених Штатів у наші засоби кібербезпеки, щоб захистити комп’ютерне середовище Chevron", - додав він.

Нагадаємо, 8 березня США наклали ембарго на купівлю в російської нафти, газу та вугілля.

Також Велика Британія планує відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року

Також до Сенату США внесли законопроєкт під назвою HEROIAM SLAVA Act про санкції щодо всіх держпідприємств РФ.

Також президент США Джо Байден оголосив про посилення санкцій проти РФ за її вторгнення в Україну та заявив, що "Росія не уявляє, що її очікує". Також він заявив, що США разом з 30-ма іншими країнами співпрацюють, щоб накласти нафтове ембарго.

2 березня стало відомо, що США запроваджують блокувальні санкції проти оборонного сектора Росії за вторгнення армії Путіна в Україну. Також обмеження будуть застосовані щодо Білорусі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb