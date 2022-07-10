Росія заблокувала доступ до німецької газети Die Welt

Про це пише російське державне агентство ТАСС.

Про блокування свідчать дані сервісу відомства для перевірки обмеження доступу до сайтів або сторінок сайтів в інтернеті.

Доступ до сайту www.welt.de був обмежений відповідно до регламенту блокування сайтів, що містять заклики до масових заворушень, екстремізму, участі у незаконних масових акціях.

Доступ обмежений на вимогу Генпрокуратури РФ.

Відомо, що Die Welt – німецька щоденна газета видавництва Axel Springer SE, заснована у 1946 році. Тираж складає понад 250 тисяч екземплярів.

21 червня в Росії через статтю про вторгнення в Україну заблокували сайт британського видання The Telegraph. Оскільки сайт використовує мережевий протокол https, блокування однієї зі сторінок призводить до недоступності всього сайту на території РФ.

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