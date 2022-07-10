Росія заблокувала доступ до німецької газети Die Welt
Роскомнагляд обмежив доступ до сайту щоденної німецької газети Die Welt
Про це пише російське державне агентство ТАСС.
Про блокування свідчать дані сервісу відомства для перевірки обмеження доступу до сайтів або сторінок сайтів в інтернеті.
Доступ до сайту www.welt.de був обмежений відповідно до регламенту блокування сайтів, що містять заклики до масових заворушень, екстремізму, участі у незаконних масових акціях.
Доступ обмежений на вимогу Генпрокуратури РФ.
Відомо, що Die Welt – німецька щоденна газета видавництва Axel Springer SE, заснована у 1946 році. Тираж складає понад 250 тисяч екземплярів.
- 21 червня в Росії через статтю про вторгнення в Україну заблокували сайт британського видання The Telegraph. Оскільки сайт використовує мережевий протокол https, блокування однієї зі сторінок призводить до недоступності всього сайту на території РФ.
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