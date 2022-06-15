Росія заборонила в'їзд британським журналістам та 20 громадян, які пов'язані з оборонним комплексом

Про це йдеться на сайті міністерства закордонних справ РФ.

Зазначається, що серед журналістів, що ввійшли до списку - представники Guardian, BBC, Channel 4, ITV, Sky News, Daily Telegraph, Sunday Times, Times, Independent, Daily Mail та Financial Times.

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що ці журналісти "причетні до навмисного поширення неправдивої та однобічно висвітленої інформації про Росію, події в Україні та на Донбасі. Своїми упередженими оцінками вони також сприяють розпаленню русофобії в британському суспільстві».



У заяві МЗС Росії також вказано, що це відповідь на санкції, які ввела Велика Британія проти російських журналістів та керівників компаній оборонного комплексу.

6 червня радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що російська сторона щиро ненавидить справжню журналістику, адже вона заважає пропаганді промивати людям мізки брехнею. "Для сучасної Росії свобода слова є "чистою отрутою", - сказав радник глави ОПУ.

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