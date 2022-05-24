Росія забрала із затонулого крейсера "Москва" тіла загиблих, - представник ГУР

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.



Він підтвердив інформацію міноборони РФ, що крейсер "Москва" затонув, коли його буксирували до Севастополя.

Скибицький стверджує, що оятувальна операція на знищеному українськими ракетами "Нептун" флагмані чорноморського флоту Росії тривала щонайменше два тижні.



"Були залучені від п’яти до семи кораблів. В основному, це були рятувальні кораблі, катери, буксири, які діставали тіла загиблих, знімали всю апаратуру, яка там засекречена та проводили зачистку цього крейсера – діставали те, що там лишилося і що не повинно потрапити. до рук третьої країни", – повідомив Скибицький.

Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами "Нептун". У Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження.

В ОК "Південь" повідомили, що крейсер отримав істотні пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу.

Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.

Згодом радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що, разом з частиною екіпажу, був ліквідований також командир корабля Антон Купрін. А російський опозиціонер Ілля Пономарьов повідомив, що через знищення крейсера "Москва" загинуло 450 членів екіпажу з 510, заарештовано командувача Чорноморського флоту РФ.

Пентагон підтвердив, що по крейсеру "Москва" вдарили українськими "Нептунами".

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