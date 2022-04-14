Росія запровадила "дзеркальні санкції" стосовно депутатів США та Канади
В санкційний список РФ додали 398 конгресменів США та 87 канадських сенаторів
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Росії.
"У порядку реакції на чергову хвилю антиросійських санкцій, введених адміністрацією Джо Байдена 24 березня проти 328 депутатів держдуми федеральних зборів Росії, що з урахуванням раніше внесених до чорного списку російських парламентаріїв становить практично весь її склад, запроваджуються дзеркальні санкційні обмеження щодо 398 членів Палати представників Конгресу США", – йдеться у повідомленні.
Крім того, санкції, які передбачають, зокрема, заборону на в'їзд до Росії, запроваджуються стосовно 87 сенаторів канадського парламенту.
"Вказані особи внесені на постійній основі в російський "стоп-аркуш" у порядку реакції на ворожі кроки, які роблять Оттава, яка всупереч національним інтересам намагається бути в авангарді русофобського курсу нинішньої адміністрації США", – додають в МЗС.
- 13 квітня Великобританія наклала санкції ще на 206 російських фізичних і юридичних осіб, в тому числі під санкції потрапив затриманого напередодні Віктор Медведчук.
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