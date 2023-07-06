Росія запустила кілька хвиль "шахедів", у низці областей оголосили повітряну тривогу
Україною шириться повітряна тривога у зв'язку із запуском військами РФ ударних безпілотників з південного напрямку
Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у телеграмі.
"Зафіксовано пуск БпЛА типу "Шахед" з Приморсько-Ахтарська у напрямку Азовського моря", - йдеться в повідомленні.
Згодом військові повідомили ще про дві хвилі запусків ворожих дронів-камікадзе з цього ж напрямку.
Повітряну тривогу оголошено в низці південних та східних областей.
Фото: Мапа повітряних тривог
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