Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у телеграмі.

"Зафіксовано пуск БпЛА типу "Шахед" з Приморсько-Ахтарська у напрямку Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

Згодом військові повідомили ще про дві хвилі запусків ворожих дронів-камікадзе з цього ж напрямку.

Повітряну тривогу оголошено в низці південних та східних областей.

Фото: Мапа повітряних тривог