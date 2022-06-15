Росія завдала збитків АПК України на $4,3 млрд, – дослідження
Загальна сума втрат агропромислового комплексу України від повномашстабної війни Росії проти України становить $4,3 млрд
Про це свідчить "Огляд збитків від війни в сільському господарстві України", підготовлий Центром досліджень продовольства та землекористування KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України.
Згідно з ним, загальні збитки від війни в сільському господарстві України сягнули $4,3 млрд.
Найбільші втрати – через знищення або часткове пошкодження сільськогосподарських угідь та незбір врожаю – $2,135 млрд. Зокрема, АПК найбільше страждає від мінного забруднення полів та прямого фізичного пошкодження, відзначають автори дослідження.
Орієнтовно, 2,4 млн га озимих культур загальною вартістю у $1,435 млрд залишаться незібраними внаслідок агресії РФ, вказано в огляді.
Пошкодження від обстрілів та авіаударів зазнає і сільскогосподарська техніка.
Тим часом, РФ цілеспрямовано знищує елеваторні потужності, щоб послабити український агросектор, зазначають автори дослідження.
"Загальна сума збитків внаслідок пошкодження або знищення зерносховищ оцінюється у $272 млн", – вказано в огляді.
- Нагадаємо, з початку 2022 року в Україні збитки екології перевищили 720 млн грн.
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