Про це свідчить "Огляд збитків від війни в сільському господарстві України", підготовлий Центром досліджень продовольства та землекористування KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Згідно з ним, загальні збитки від війни в сільському господарстві України сягнули $4,3 млрд.

Найбільші втрати – через знищення або часткове пошкодження сільськогосподарських угідь та незбір врожаю – $2,135 млрд. Зокрема, АПК найбільше страждає від мінного забруднення полів та прямого фізичного пошкодження, відзначають автори дослідження.

Орієнтовно, 2,4 млн га озимих культур загальною вартістю у $1,435 млрд залишаться незібраними внаслідок агресії РФ, вказано в огляді.

Пошкодження від обстрілів та авіаударів зазнає і сільскогосподарська техніка.

Тим часом, РФ цілеспрямовано знищує елеваторні потужності, щоб послабити український агросектор, зазначають автори дослідження.

"Загальна сума збитків внаслідок пошкодження або знищення зерносховищ оцінюється у $272 млн", – вказано в огляді.

Нагадаємо, з початку 2022 року в Україні збитки екології перевищили 720 млн грн.

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