Росія заявила про готовність відкрити коридори з окупованих районів до третіх країн і на підконтрольну Україні територію
У Міноборони РФ не уточнюють з яких районів і коли готуються гумкоридори
Про це заявив начальник представник Міноборони Росії Михайло Мізінцев, інформує Інтерфакс.
"Російська Федерація готова в найкоротші терміни розгорнути додаткові коридори на будь-яких інших напрямках та забезпечити безпечну евакуацію цивільних осіб як до Росії, так і до районів, підконтрольних київській владі, а також на території інших іноземних держав", — сказав він Мізінцев.
- Сьогодні, 12 травня, очільниця МінТОТ Ірина Верещук заявила, що зараз Україна веде переговори лише про 38 важкопоранених захисників Азовсталі.
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