Про це заявив начальник представник Міноборони Росії Михайло Мізінцев, інформує Інтерфакс.

"Російська Федерація готова в найкоротші терміни розгорнути додаткові коридори на будь-яких інших напрямках та забезпечити безпечну евакуацію цивільних осіб як до Росії, так і до районів, підконтрольних київській владі, а також на території інших іноземних держав", — сказав він Мізінцев.

Сьогодні, 12 травня, очільниця МінТОТ Ірина Верещук заявила, що зараз Україна веде переговори лише про 38 важкопоранених захисників Азовсталі.

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