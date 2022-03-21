Росія зіткнулася з браком високоточних ракет, - CNN
Деякі з російських високоточних ракет не запускаються, не потрапляють у ціль або не вибухають під час контакту
Про це повідомляє CNN.
За словами одного з високопоставлених представників Пентагону, проблеми з постачанням високоточних ракет пов’язані з тим, що країна почала більше застосовувати "тупі бомби".
Також він зауважив, що Росія застосувала багато крилатих ракет й було достатьно випадків того, що вони не спрацьовували.
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