Про це CNN заявили двоє американських чиновників.

"Російські військові відчувають серйозну нестачу особового складу в Україні. Ми вважаємо, що міністерство оборони Росії (МО) прагне залучити військовослужбовців за контрактом, щоб компенсувати цю нестачу особового складу, у тому числі шляхом примусу поранених солдатів повертатися до бою, залучення персоналу від приватних охоронних компаній і виплата бонусів призовникам", - сказав один з американських чиновників.

Зазначається, що остання оцінка США базується на даних розвідки та підтверджена CNN двома офіційними особами США. Це остання спроба адміністрації Байдена знизити та оприлюднити дані розвідки про військові дії Росії.

Чиновники також наголошують, що США мають достовірну інформацію про те, що міноборони РФ, цілком ймовірно, почне набирати в Україні злочинців, які відбувають покарання, в обмін на помилування і грошову компенсацію.

Як і в попередніх випадках з розсекреченими даними, співрозмовники не надали додаткової інформації про те, на чому ґрунтуються подібні висновки.

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