Росія знову обстріляла Нові Петрівці на Київщині
Село Нові Петрівці у Київській області обстріляли з "Градів"
Про це повідомила обласна поліція у Facebook.
Обстріл вівся з "Градів".
"У результаті обстрілу відбулося займання поля та пошкоджено автозаправну станцію. Пожежу вдалось ліквідувати. Потерпілих, на щастя, не має", - йдеться у повідомленні.
На місці події працює поліція та фіксує наслідки обстрілу.
- 17 березня росіяни здійснили обстріл житлових будинків із важкої артилерії у Нових Петрівцях Київської області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе