Росія знову обстріляла Нові Петрівці на Київщині

Про це повідомила обласна поліція у Facebook.



Обстріл вівся з "Градів".



"У результаті обстрілу відбулося займання поля та пошкоджено автозаправну станцію. Пожежу вдалось ліквідувати. Потерпілих, на щастя, не має", - йдеться у повідомленні.



На місці події працює поліція та фіксує наслідки обстрілу.

17 березня росіяни здійснили обстріл житлових будинків із важкої артилерії у Нових Петрівцях Київської області.