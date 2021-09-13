Росія знову заговорила про спорідненість українців та росіян

Про це він сказав під час інтерв'ю білоруському телеканалу ОНТ, передає Еспресо.Tv.



За його словами, наразі зростає кількість українців, які "ненавидять Росію".



Водночас Пєсков все одно вважає два народи "родичами".



"Ви самі знаєте, яка зараз у нас "дружба" з Україною, але це не означає, що ми втратили свої родинні стосунки з українським народом", – зазначив Пєсков.

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