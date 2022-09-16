Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Противник зосередив навколо України близько 800 літальних апаратів, які розміщені на 40 військових аеродромах. Використовуються аеродроми Білорусі, Росії та тимчасово окупованого Криму, – сказав Ігнат.

Він наголосив, що винищувачі постійно патрулюють повітряний простір Білорусі, Росії, тимчасово окуповані території, а також акваторію Чорного та Азовського морів.

"Противник використовує літаки дальньої та стратегічної авіації, з яких здійснюються удари крилатими ракетами різних типів. Постійно в небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і літаки-ретранслятори Іл-22", – додав речник Повітряних сил, уточнивши, що російська авіація здійснює майже 200 вильотів на добу, а з початку вторгнення в Україну, було здійснено 38 тисяч вильотів.

У вечірньому зведенні за 16 вересня Генштаб повідомив, що на окупованих територіях РФ розміщує техніку та військових у закладах освіти.

За інформацією BBC, російських строковиків готують охороняти Бєлгородську область: їхати хочуть лише четверо.

Спецоперація переросла у повноцінну війну. Потрібна мобілізація сил та ресурсів. Про це заявив лідер КПРФ Геннадій Зюганов на засіданні у держдумі у вівторок, 13 вересня.

Кремль удвічі посилив приховану мобілізацію через поразку на Харківщині. У Чечні почали закликати до "самомобілізації", щоб довести свою готовність допомогти Росії, кажуть аналітики.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb