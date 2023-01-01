Росіянам важко підтримувати поточний темп війни через зменшення запасу боєприпасів, - ISW
Інститут вивчення війни пише, що раніше російські війська застосували 60 тис. артилерійських снарядів на день, зараз обсяги зменшилися втричі
Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Експерти ISW посилаються на дані очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Зазначається, що інтенсивність артилерійських ударів ворогом спала: якщо раніше росіяни використовували 60 тис. снарядів на день, то зараз ці показники втричі менші - лише 19-20 тис.
"ISW оцінює, що обмеження щодо боєприпасів, ймовірно, частково перешкодять російським військам підтримувати високі темпи операцій у районі Бахмута в найближчій перспективі.Вичерпання запасів артилерійських боєприпасів російської армії, ймовірно, вплине на їхню здатність вести високі темпи операцій в інших місцях України. Цей український звіт про те, що росіяни вже вичерпали запаси боєприпасів у Білорусі, є ще одним показником того, що відновлення широкомасштабного російського наступу з Білорусі в найближчі місяці є малоймовірним", - мовиться у звіті.
- Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що ситуація на лінії фронту зайшла в глухий кут, ані Україна, ані Росія не може досягти вагомих успіхів.
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