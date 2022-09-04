Росіянам, які воюють в Україні, не виплачують обіцяні бойові премії, - британська розвідка
Через корупцію серед командирів, російські військові, які воюють проти України, не отримують обіцяних бойових премій
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що російські війська продовжують потерпати від проблем з мотивацією та дисципліною в Україні. Окрім великих бойових втрат, однією з головних претензій російських солдатів, ймовірно, залишаються проблеми із зарплатою.
У російській армії дохід військовослужбовців складається зі скромної основної зарплати, доповненої різноманітними бонусами та надбавками. Британці припускають, що в окупантів, які воюють в Україні виникли значні проблеми з невиплатою суттєвих бойових премій.
"Це пов’язано з неефективною військовою бюрократією, незвичним правовим статусом "спеціальної військової операції" та відвертою корупцією серед командирів. Росіяни систематично не забезпечують базові права для військових, які дислоковані в Україні, включаючи відповідну форму, зброю та пайки, а також зарплату. Це майже напевно сприяло поганому моральному стану значної частини сил", - дійшли висновку в британській розвідці.
- 6 серпня Інститут вивчення війни повідомив, що у Росії нові батальйони формуються з "добровольців" без військового досвіду.
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