Росіяни 13 червня вбили трьох мирних жителів у Авдіївці, Новоселівці Першій та Курахівці
13 червня росіяни вбили трьох мирних жителів в Донецькій області
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
"За 13 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини в Авдіївці, у Новоселівці Першій та у Курахівці. Ще 5 людей отримали поранення", - написав він.
Кириленко додав, що в області померли двоє цивільних, яких поранили на Луганщині.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - заявив голова ОВА.
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