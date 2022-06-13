Росіяни 13 червня вбили трьох мирних жителів у Авдіївці, Новоселівці Першій та Курахівці

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

"За 13 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини в Авдіївці, у Новоселівці Першій та у Курахівці. Ще 5 людей отримали поранення", - написав він.

Кириленко додав, що в області померли двоє цивільних, яких поранили на Луганщині.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - заявив голова ОВА.