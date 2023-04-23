Росіяни атакували Нікополь безпілотником, поранено та травмовано троє людей

Про це міський голова Нікополя Олександр Саюк повідомив у telegram.

"Вранці російські війська здійснили обстріл Нікополя з безпілотного літального апарату. На жаль одну людину поранено, двоє травмовано на зараз. Пошкоджено комунальну будівлю, два приватних житлових будинки, два гаражі, один автомобіль", - написав Саюк.

Він додав, що фахівці працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу.