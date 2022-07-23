Росіяни блокують українські соцвиплати і змушують отримувати паспорти, щоб видавати рублі, - очільник Запорізької ОВА
Росіяни змушують жителів на окупованих територіях брати паспорт РФ через блокування українських соцвиплат
Про це у ефірі Еспресо сказав очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Паспорти видають. У Бердянську їх отримали 700 чи 800 літніх людей. Видають яким чином - блокують соціальні виплати, які видає наша держава, не дають виплатити людям, а потім пропонують рублі. А щоб взяти рублі - візьміть паспорт. Не гребують жодними методами, якими користуються терористи", - зазначив він.
Старух також прокоментував підготовку росіянами псевдореферендуму в області.
"Слово "референдум" щодо російської недофедерації не можна вживати, тому що референдум передбачає опитування вільних громадян для з'ясування їхньої думки, у них в країні останні десятиліття не було жодного референдуму. Що вони для піару там надумали - це все смішно. Всі розуміють, що це просто пропаганда", - підсумував очільник ОВА.
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