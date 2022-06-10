Про це йдеться у даних Інституту вивчення війни (ISW) від 9 червня.

Зазначається, що російські війська наступали на Слов'янськ з південного сходу від Ізюма. Вони, ймовірно, намагаються використати свій контроль над районом навколо Святогірська, щоб просунутися у бік Слов'янська.

Інститут повідомляє, що спробам окупантів просунутися до Слов'янська, ймовірно, заважає Сіверський Донець, який їм доведеться успішно перетнути на північ (в районі Святогірська-Тетянівки) і на схід від Слов'янська (в районі Райгородка), щоб просунутися до міста.

Загарбники продовжували наземні, повітряні та артилерійські атаки на схід від Бахмута і 9 червня досягли поступових успіхів. Зокрема російські війська досягли часткового успіху в Комишувасі та Ротах. Крім того, російські війська продовжували безуспішні атаки на Нагірне та Миколаївку, кажуть в ISW.

"Під прикриттям потужного артилерійського вогню російські війська продовжували бої за промислову зону "Азот" у Сєверодонецьку", - йдеться в повідомленні.

Також війська РФ, ймовірно, ведуть обмежені бої вздовж окупованих кордонів на півночі Харківської області. Російські війська продовжують зосередитися на зміцненні оборонних рубежів уздовж південної осі та посилюють наземні атаки на північному сході Запорізької області за підтримки ротації військ та техніки.

Станом на 9 червня, за даними Генштаба ЗСУ, на Слов’янському напрямку окупанти не проводили активних дій, проте намагалися закріпитися на досягнутих рубежах. Так, ворог здійснював артобстріли вздовж лінії зіткнення.

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