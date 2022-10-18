Росіяни готові знищувати своїх ціною збереження власного життя, - політолог Бобиренко
У російських військових зараз немає мотивації вмирати в ім'я чогось, тому що немає того, за кого можна вмерти
Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Віктор Бобиренко.
"Власне ми можемо тут говорити про мотивацію росіян. У них зараз немає мотивації вмирати в ім'я чогось, тому що немає того імені. В ім'я Путіна, Шойгу, в ім'я тих їхніх олігархів, які купкою оточили Путіна і проїдають всю Росію?", - сказав він.
Політолог переконаний, що в українських військових набагато більше мотивації, аніж у російських окупантів.
"У наших воїнів мотивації більше, ніж у них. І тому російські військові так і будуть на своїй землі трощить і знищувати своїх ціною збереження власного життя. Це просто їхня мораль", - додав Віктор Бобиренко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.03
Купівля 40.03Продаж 40.8
-
EUR
Купівля 38.46Продаж 39.51
- Актуальне
- Важливе