Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Віктор Бобиренко.

"Власне ми можемо тут говорити про мотивацію росіян. У них зараз немає мотивації вмирати в ім'я чогось, тому що немає того імені. В ім'я Путіна, Шойгу, в ім'я тих їхніх олігархів, які купкою оточили Путіна і проїдають всю Росію?", - сказав він.

Політолог переконаний, що в українських військових набагато більше мотивації, аніж у російських окупантів.

"У наших воїнів мотивації більше, ніж у них. І тому російські військові так і будуть на своїй землі трощить і знищувати своїх ціною збереження власного життя. Це просто їхня мораль", - додав Віктор Бобиренко.