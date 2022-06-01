Росіяни "Градами" обстріляли Очаків

Про це повідомило оперативне командування "Південь".

Для корегування вогню та оцінювання результатів вогневого нальоту, противник двічі запускав безпілотники на Миколаївщині, а потім з Кінбурнської коси реактивними системами залпового вогню "Град" наносив удари по Очакову.

Зруйновано приватний будинок, а також суттєво пошкоджено портовий морський буксир та іноземне цивільне вантажне судно, пожежу вдалося загасити.

За попередньою інформацією, поранення дістала одна людина.

Військовий експерт Сергій Згурець заявив 1 червня, що контратака ЗСУ на Херсонщині має перспективу швидкого переходу до контрнаступу.

ЗСУ перейшли у контрнаступ. Британська розвідка на мапі показала зміни ситуації на фронті. Окупанти ведуть наступальні дії на Донбасі, але на деяких напрямках змушені оборонятися.

зміни ситуації на фронті. Окупанти ведуть наступальні дії на Донбасі, але на деяких напрямках змушені оборонятися. Американські експерти вважають, що російські військові повторюють помилки на сході України.

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