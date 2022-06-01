Росіяни "Градами" обстріляли Очаків
Росіяни завдали ударів по Очакову з реактивних систем залпового вогню "Град" з Кінбурнської коси
Про це повідомило оперативне командування "Південь".
Для корегування вогню та оцінювання результатів вогневого нальоту, противник двічі запускав безпілотники на Миколаївщині, а потім з Кінбурнської коси реактивними системами залпового вогню "Град" наносив удари по Очакову.
Зруйновано приватний будинок, а також суттєво пошкоджено портовий морський буксир та іноземне цивільне вантажне судно, пожежу вдалося загасити.
За попередньою інформацією, поранення дістала одна людина.
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