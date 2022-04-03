Росіяни хаотично обстріляли житлові масиви Очакова: є загиблі і поранені

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Стосовно Очакова, то є загиблі та поранені", - коротко резюмував Кім.

Заступник міського голови Очакова Олексій Васьков розповів деталі цього обстрілу.

"Сьогодні по Очакову було нанесено декілька хаотичних ударів, переважно по населенню міста, по нашим громадянам. Є у нас жертви, поранені, загиблі. Що мене здивувало, що під час обстрілу деякі наші мешканці намагалися вийти з будівлі під час обстрілу і подивитися, що там відбувається. Деяких бачив на дахах будинків. Якщо у вас два життя, то може й можна так робити, але взагалі – це категорично заборонено", - сказав чиновник.

Також він додав, що було зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів інфраструктури.

"Відповідні служби цим займаються і також сапери ліквідовують снаряди. Тому пам’ятаємо про пильність. Бо люди трохи розслабилися", - зазначив Олексій Васьков.

Півтора десятки людей зазнали поранень внаслідок сьогоднішніх обстрілів окупантами по Миколаєву. Одна людина загинула.

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