Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов

Через оголошену в Росії часткову мобілізацію на гарячу лінію проєкту "Хочу жити" побільшало звернень від росіян із озвученим бажанням здатися Україні в полон.

Як наголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, звертаються як новомобілізовані, так і ті , хто ще перебуває у статусі цивільної людини. "Тобто дзвонять: якщо мене мобілізують, які мої дії, що я маю зробити, як правильно здатися, - каже Андрій Юсов. - Такі випадки є… І йдеться не лише про росіян – це можуть бути і жителі ОРДЛО… примусово мобілізовані, які не хотіли цього або хочуть уникнути. Зараз активно кримчани дзвонять і багато людей, які зберігають і український паспорт, кажуть: нас можуть силою змусити, ми не хочемо воювати".

Президент Володимир Зеленський пообіцяв російським солдатам, які здаватимуться у полон, що Україна цивілізовано поводитиметься з ними, відповідно до міжнародних конвенцій

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