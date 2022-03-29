"Росіяни майже проігнорували юриспруденцію": Малюська назвав основні цілі України у "юридичній війні" проти РФ

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, передає "Еспресо. TV".

"Психологам та психіатрам давно відомий та непогано досліджений казус нарциса-диктатора, який перебуває у поважному віці та/або важко хворий. Такий диктатор не встигає реалізувати свої мега-плани, не встигає увійти в історію так, як того хотів би, починає поспішати та робити різкі і необдумані кроки, які закінчуються трагедією та крахом. Ббезліч країн з диктатурами це все проходили. Настала черга рф. Наше завдання – забезпечити такий крах, причому так, щоб відповідальність понесла не тільки рф, але й персонально її очільники. На нашу користь грає самовпевненість росіян. Захопившись військовими діями, росіяни майже проігнорували юриспруденцію. Даремно", - написав Малюська.

За словами міністра, цілями України у "юридичній війні" є:

- отримати компенсацію збитків, завданих агресією РФ;

- заблокувати фінансування війни та створити стимули для її припинення і повернення територій;

- забезпечити особисту відповідальність керівництва ФР за скоєні злочини.

"Швидкому досягненню цілей перешкоджають кілька ключових проблеми, перша – пошук належного суду. Такий суд повинен відповідати одночасно трьом ознакам: (1) наявність повноважень розглядати справи щодо рф та/або її керівників; (2) право виносити рішення про застосування істотних негативних наслідків; (3) наявність дієвого механізму виконання такого судового рішення. На превеликий жаль, суду, який би повністю відповідав би усім трьох критеріям, не існує", - констатує Малюська і пояснив чому:

- ЄСПЛ цілком відповідає першим двом ознакам, однак не відповідає третій;

- Міжнародний кримінальний суд обмежений у першій та третій ознаці (у зв’язку з відсутністю ратифікації Римського статуту ключовими державами);

- Комерційні арбітражі – часто проблемною є перша ознака і (у ситуації з РФ) майже завжди – третя;

- Українські суди мають істотні обмеження в усіх трьох ознаках;

- Державні суди США, Британії та окремих країн ЄС часто мають третю ознаку однак їм бракує перших двох.

"Наше завдання – просити наших іноземних партнерів та міжнародну спільноту спільно виправити недоліки судових інструментів та додати повноважень і наслідків там, де їх не вистачає. Процес рухається, рф це розуміє і тому намагається «втікти» навіть від тих судових інструментів, які зараз видаються слабкими, розуміючи, що у майбутньому це усе може змінитися (невдала спроба втечі від юрисдикції ЄСПЛ – тому приклад). Ключова роль третьої ознаки (можливість виконання рішення) зумовлює те, що, на відміну від військових, ключове «поле бою» для юристів – це не територія України, а територія розвинених західних країн", - написав міністр.

Також Малюська наголосив, що існує ще одна проблема – швидкість розгляду.

"Іноземні та міжнародні юрисдикції традиційно повільні. Судові процеси можуть тривати десять і більше років. Судове рішення, отримане і виконане через 15 років це точно краще ніж нічого, але воно не стане дієвою пересторогою для занепокоєного своїм станом здоров’я диктатора поважного віку. Тому фокусуємось не лише на максимальному прискоренні класичних судових процесів, але й на позасудових швидких механізмах із практично миттєвими наслідками – санкціях. Санкції – порівняно новий інструмент, який швидко розвивається і який має безліч вимірів (економічний, дипломатичний, юридичний, культурний)", - написав Малюська.

Ще однією проблемою міністр назвав пошук грошей.

"І тут мова не про гроші на юристів (кращі юристи світу допомагають нам безоплатно), а про гроші рф, які ми б могли відібрати у якості компенсації завданої шкоди. За рф уже багато років бігають кредитори, намагаючись стягнути борги. Колишні власники Юкоса – тому приклад. Активів рф, які б не були захищені імунітетом, за межами рф практично немає. Тому наша мета – домогтися зняття імунітету та отримання доступу для виконання судових рішень та отримання компенсацій шкоди за рахунок заблокованих (але поки що захищених від звернення стягнення та конфіскації) сотень мільярдів доларів рф. Завдання складне (цього не добивалася ще жодна країна світу) але не недосяжне – необхідні інструменти для цього існують, шлях зрозумілий", - говорить Малюська.

Крім цього, він розповів, що в умовах війни в України з’явились нові юридичні інструменти – уповноваження іноземних юридичних радників вести справи від імені України проти РФ навіть після припинення існування законно обраного уряду України.

"Росіяни вважають що наявність танків під Києвом – це їх перевага. Насправді, з юридичної точки зору, – це їх ключова слабкість", - резюмує Малюська.

Нагадаємо, Шойгу заявив, що РФ "суттєво знизила потенціал ЗСУ" та зосередиться на "звільненні" Донбасу

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