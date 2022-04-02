Росіяни на Херсонщині перейшли до нового етапу: намагаються створювати окупаційні адміністрації, - українець про ситуацію на Півдні

Посадовець поділився інформацією в етері Еспресо.TV.



"На Херсонщині російська окупаційна влада перейшла до нового етапу: вони намагаються створювати так звані окупаційні громадянські або цивільні адміністрації. Вперше це сталося в Каховці. Вчора озброєні рашисти увійшли у приміщення міської ради Каховки і представили нового гауляйтера - депутата обласної ради минулого скликання від "Опозиційного блоку" Павла Філіпчука", - зазначив Бєлий.



Голова Комітету виборців України у Херсонській області додав, що російські окупанти затримують, допитують і намагаються схилити до співпраці керівників органів місцевого самоврядування по всій Херсонські області.



"Учора стало відомо, що був затриманий міський голова Таврійська Микола Різак. Окупанти затримали його за відмову роздавати гуманітарну допомогу та організацію проукраїнських мітингів у місті Таврійськ. Росіяни продовжують затримувати мирних херсонців. Нещодавно на допити були викликані два священники. Один із них зник - представник УПЦ зник. Кілька днів тому представника ПЦУ Сергія Чудиновича російські окупанти забрали прямо з церкви, але увечері вже відпустили. У нього розпитували про діяльність Православної церкви України на Херсонщині", - зауважив Дементій Бєлий.

Нагадаємо, 31 березня ЗСУ визволили 11 населених пунктів на півдні нашої держави.