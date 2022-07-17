Росіяни на Миколаївщині обстрілами свідомо знищують зерно, - журналістка
Російська армія свідомо підпалює поля з зерном у Миколаївській області
Про це в ефірі Еспресо сказала журналістка з Миколаєва Єлизавета Кротик.
"Я думаю, що це свідомо, тому, що поля горять постійно. Снаряди прилітають непросто в села, а на поля і тому стаються масштабні пожежі, горить наше зерно, пшениця. Також горіли ангари з зерном у Миколаєві. Я впевнена в тому, що туди свідомо російські війська влучали і вони знали, що там розміщується та збергіється зерно. Тому й поля, я впевнена, вони обстрілюють свідомо", - зазначила вона.
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