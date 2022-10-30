Росіяни на окупованих територіях заборонили переводити годинники на зимовий час, - мер Мелітополя

Про це на своєму Телеграм-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Тепер окупанти хочуть, щоб і мешканці тимчасово окупованих територій були відірвані від всього світу, а тому заборонили переводити годинники на зимовий час" – написав Федоров.

Він також наголосив, люди, які опинились в окупації, все одно підтримують Україну попри залякування та всі безглузді вимоги рашистів.

Як ми писали раніше, окупанти вивозять з Херсона аптечні запаси та відстороняють медиків від роботи

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