Росіяни на окупованих територіях заборонили переводити годинники на зимовий час, - мер Мелітополя
Окупанти забороняють мешканцям окупованих територій переводити годинники
Про це на своєму Телеграм-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Тепер окупанти хочуть, щоб і мешканці тимчасово окупованих територій були відірвані від всього світу, а тому заборонили переводити годинники на зимовий час" – написав Федоров.
Він також наголосив, люди, які опинились в окупації, все одно підтримують Україну попри залякування та всі безглузді вимоги рашистів.
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