Росіяни налаштовують мешканців окупованих територій проти України, - Подоляк

Про це на телеграм-каналі заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Це – повна маячня. Уся політико-дипломатична машина сьогодні працює на те, щоб держава отримала достатню кількість зброї для звільнення громадян на окупованих територіях. Уся військова машина працює на те, щоб просто зараз стримати агресивний наступ ворога на сході країни. Кремль кидає в бій усе, що має, але час на нашому боці", – заявив Подоляк.

Він вважає, що Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна натомість накопичить достатньо сил і обов'язково звільнить південні регіони.

"Це не питання одного дня чи місяця, але й не питання року. Український прапор знову майорітиме над Херсоном. Не завтра, але швидше, ніж хтось може собі уявити", – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, Росія розганяє фейк, що вірус мавпячої віспи створено в "українських біолабораторіях".

У Маріуполі окупанти розгорнули мережу пересувних телеекранів з російською пропагандою.

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