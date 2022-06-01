Росіяни не шкодують ні людей, ні техніки, а для поповнення арсеналу зброї виробництва в РФ перевели в посилений режим роботи, - заступниця міністра оборони

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"У нас є інформація, що заводи, які виготовляють зброю, сьогодні вже працюють у кілька змін, щоб поповнити те, що вони втрачають у бойових діях", – повідомила Маляр.

Вона наголосила, що на фронті тривають запеклі бої, оскільки ЗСУ чинять потужний опір окупантам, і це не дає армії РФ швидко реалізувати свої цілі із захоплення українських територій.

Крім того вона додала, що російська армія зараз переважає українську за кількістю особового складу, озброєння та військової техніки, але ЗСУ "дуже потужно знищують" як живу силу, так і техніку окупантів.

Нагадаємо, за останнім повідомленням Генштабу ворог закріплюється у центрі Сєвєродонецька, на Слов’янському та Лиманському напрямках здійснив перегрупування військ.

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