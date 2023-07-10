Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Черговий, здавалося б, стандартний виклик на пожежу. І як тільки рятувальники приступили до її ліквідації - розпочалися прицільні ворожі прильоти", - розповіли у пресслужбі.

На відео, опублікованому надзвичайниками, зафіксовано приліт поруч із бригадою. Хлопці спочатку падають долілиць, а потім швидко групуються, застрибують до машини й залишають місце обстрілу.



Ніхто з рятувальників не постраждав.