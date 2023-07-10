Росіяни обстріляли бригаду рятувальників, які приїхали гасити пожежу в Костянтинівці
Російська окупаційна армія відкрила вогонь по бригаді рятувальників, які приїхали ліквідовувати наслідки прильоту в Костянтинівці Донецької області
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
"Черговий, здавалося б, стандартний виклик на пожежу. І як тільки рятувальники приступили до її ліквідації - розпочалися прицільні ворожі прильоти", - розповіли у пресслужбі.
На відео, опублікованому надзвичайниками, зафіксовано приліт поруч із бригадою. Хлопці спочатку падають долілиць, а потім швидко групуються, застрибують до машини й залишають місце обстрілу.
Ніхто з рятувальників не постраждав.
- 2 липня внаслідок російського удару по Костянтинівці дістали поранення дві людини.
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