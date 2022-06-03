Росіяни обстріляли громаду на Дніпропетровщині
У ніч на 3 червня на Дніпропетровщині росіяни з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Ніч і ранок набагато спокійніші, ніж вечір напередодні. Хоча ворог і не припиняє обстрілів. Під приціл ворожої артилерії знову потрапила Зеленодольська громада. На щастя, без постраждалих", - зауважив він.
У Мар'янському, яке ввечері 2 червня дуже постраждало від російських обстрілів, фахівці відновлюють газ і світло.
- 2 червня окупанти завдали удару зі ствольної артилерії по приватному сектору в селі Мар'янське, унаслідок чого було пошкоджено будинки та газопровід.
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