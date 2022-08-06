Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

Близько 22:00 5 серпня росіяни обстріляли з мінометів Середино-Будську громаду. Зафіксували 11 "прильотів".

З 05:30 6 серпня окупанти 4 рази гатили по різних територіях Білопільської громади. Загалом нарахували близько 40 артилерійських і мінометних "прильотів".

"За попередніми даними є руйнування домогосподарств у цивільних людей, подробиці згодом", - зазначив Дмитро Живицький.

4 серпня на Сумщині росіяни обстріляли Шалигінську й Есманську громади із гранатометів і мінометів.

5 серпня в Сумській області окупанти обстріляли домівку мирних жителів. Є поранений.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb