Росіяни обстріляли Сумщину: понад 50 "прильотів", зруйновано домогосподарства
На Сумщині 5 - 6 серпня росіяни обстріляли дві громади з артилерії й мінометів, є руйнування домогосподарств
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
Близько 22:00 5 серпня росіяни обстріляли з мінометів Середино-Будську громаду. Зафіксували 11 "прильотів".
З 05:30 6 серпня окупанти 4 рази гатили по різних територіях Білопільської громади. Загалом нарахували близько 40 артилерійських і мінометних "прильотів".
"За попередніми даними є руйнування домогосподарств у цивільних людей, подробиці згодом", - зазначив Дмитро Живицький.
- 4 серпня на Сумщині росіяни обстріляли Шалигінську й Есманську громади із гранатометів і мінометів.
- 5 серпня в Сумській області окупанти обстріляли домівку мирних жителів. Є поранений.
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