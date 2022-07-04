Росіяни обстріляли Сумщину з гелікоптера, пошкоджено школу

Про це повідомили на facebook- сторінці Оперативного командування "Північ".

Повідомляється, що ворог здійснив обстріл Сумської області. Зокрема, дві ракети були випущені з гелікоптера по Есманській територіальній громаді. Постраждало приміщення школи.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про жертви серед цивільного населення попередньо відсутня.

Нагадаємо, що 4 липня російські окупанти обстріляли з реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" населений пункт Херсонської області. Є постраждалі.

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