Росіяни обстріляли Сумщину з гелікоптера, пошкоджено школу
Ворог здійснив обстріл Сумської області ракетами, випущеними з гелікоптера
Про це повідомили на facebook- сторінці Оперативного командування "Північ".
Повідомляється, що ворог здійснив обстріл Сумської області. Зокрема, дві ракети були випущені з гелікоптера по Есманській територіальній громаді. Постраждало приміщення школи.
Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про жертви серед цивільного населення попередньо відсутня.
- Нагадаємо, що 4 липня російські окупанти обстріляли з реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" населений пункт Херсонської області. Є постраждалі.
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