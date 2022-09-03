Росіяни обстріляли з артилерії прикордонне село на Чернігівщині. Було 50 вибухів

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у телеграмі.

"Сьогодні, 3 вересня, росіяни з артилерії обстріляли село Михальчина Слобода Новгород-Сіверської громади. Нарахували понад 50 вибухів. Жертви серед цивільного населення відсутні, пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі", - пише Чаус.

Також окупанти обстріляли територію поблизу села Кам’янська Слобода Новгород-Сіверської громади.

Сьогодні, 3 вересня, російські окупанти з "ураганів" обстріляли цивільну інфраструктуру Зеленодольська: понівечено 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та Центр надання адміністративних послуг. Загинув 9-річний хлопчик, ще 10 людей поранено.

Сьогодні, 3 вересня, окупанти обстріляли Миколаївський та Баштанський райони, лунали вибухи у Вознесенську. Внаслідок обстрілів загинула 8-річна дитина, ще дві дитини й чотири дорослих отримали поранення.

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