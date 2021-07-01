Росіяни обстріляли житловий сектор Авдіївки із забороненої важкої артилерії: зруйновано будинок, ще кілька осель пошоджено
Російські війська обстріляли житловий сектор у прифронтовій Авдіївці
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Окупанти стріляли з 122 мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм, які заборонені Мінськими угодами.
Внаслідок обстрілу постраждало кілька житлових будинків місцевих мешканців. Один будинок зруйнувала пожежа.
Ніхто з мирних жителів не постраждав.
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