Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу Збройних Сил України.

За інформацією Генштабу, вороги обстрілюють позиції наших військ уздовж лінії зіткнення, будують фортифікаційні споруди на окремих напрямках і ведуть повітряну розвідку. Також росіяни продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Ворожих ударів упродовж доби зазнали райони 25 населених пунктів. Серед них – Нікополь Дніпропетровської області, Бахмутське і Вугледар Донецької області та Нова Кам’янка на Херсонщині.

На Сіверському напрямку росіяни обстрілювали українські території з мінометів та ствольної артилерії в межах населених пунктів Сеньківка і Кам’янська Слобода на Чернігівщині, а також Рожковичі, Басівка і Попівка на Сумщині. Також вороги застосовували ударні БпЛА.

На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Дворічна, Красне, Огірцеве та Стрілеча з мінометів та артилерії.

На Куп’янському напрямку росіяни гатили з мінометів та артилерії по районах населених пунктів Вишневе, Кислівка та Стельмахівка.

На Лиманському напрямку гатили з мінометів та артилерії по районах населених пунктів Новоєгорівка, Терни, Зарічне та Ямполівка.

На Бахмутському напрямку, крім мінометів та артилерії, вороги застосували танки. Обстріли зафіксували в районах населених пунктів Бахмутське, Іванград, Білогорівка, Майорськ, Соледар та Опитне.

На Авдіївському напрямку з такої ж зброї обстріляли райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах понад 20 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстріляли райони понад 30 населених пунктів. Росіяни продовжують мінувати місцевість уздовж берегової лінії Дніпра, а також намагаються відновити уражені понтонно-мостові переправи. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 55 вильотів дронів різних типів.

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