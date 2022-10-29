Росіяни оголошують перемогою просування на 30-50 метрів під Бахмутом, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
Російські війська оголошують перемогами просування в сірих зонах на 30-50 метрів в Донецькій області, але ЗСУ їх вибивають звідти майже одразу
Про це в ефірі Еспресо розповів боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко.
"Захоплені біля Бахмуту росіяни зізнаються, що вони вагнерівці. Екіпіровка гарна, шолом безвухий. Я думаю, Пригожин хоче показати, що він вмілий вояка і його армія має успіх і тому йому конче потрібно говорити про перемоги", - розповів він.
Лисенко пояснив, яким чином вони зараз діють.
"Коли вони бачать сіру зону, яка не дуже нами контролюється, може десь там немає нашого опорного пункту чи засідки, вони туди просувають мобіків, яких не жаль. Якщо вони займають цю територію, окопуються, якийсь час там перебувають - вони її оголошують своєю. Так було під Опитним біля Бахмуту, біля Івангороду. Вони там просунулись метрів на 30-50, а потім ми їх вибили. Вночі відбуваються деяке посунення, але ми їх присікаємо і вночі", - наголосив військовий.
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