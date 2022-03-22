Росіяни планують в квітні почати вводити рубль на Херсонщині, - депутат облради
У Херсонській області з квітня російські окупанти планують вводити в обіг рублі
Про це написав депутат облради Сергій Хлань у Facebook.
"Будуть змушувати приймати рублі в магазинах, і скоріш за все виплачувати зарплати "новій адміністрації". Думаю, врешті дійде справа і до рублевих зарплат у бюджетних та комунальних установах", - розповів він.
Депутат закликав ігнорувати розрахунок в рублях, адже "рублі це нікчемний папір".
"Потроху Херсонщину втягують у рублеву зону. "ХНР" все ближче, але відправимо цей "ХНР" за російським кораблем!", - додав Хлань.
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