English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни поповнили сили кількісно, але не якісно, ми знову бачимо відправку "м'яса" на забій, - боєць ЗСУ Погребиський
Ексклюзив

Росіяни поповнили сили кількісно, але не якісно, ми знову бачимо відправку "м'яса" на забій, - боєць ЗСУ Погребиський

9 серпня, 2022 вiвторок
18:34
війна з Росією Олександр Погребиський

Російська армія набрала до підрозділів нові сили, але вони якісно не є кращими

Про це в ефірі Еспресо сказав боєць ЗСУ Олександр Погребиський.

"Якщо раніше була пауза і використання піхотних підрозділів було більш, якщо це можна назвати, раціональним, то зараз знову відновилися атаки по шеренгам в повний зріст, з криками офіцерів, які ми чуємо на власних позиціях. Вони поповнили сили кількісно, але не якісно. Знову ми бачимо відправку "м'яса" на забій, для того, щоб контратакувати ті позиції, які ми вже відбили", - зазначив він.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

російська армія
Військові новини
Читайте також:
Bayraktar Байрактар
8 серпня, 2022 понедiлок
Виробник "Байрактар" придбав земельну ділянку для будівництва заводу в Україні
8 серпня, 2022 понедiлок
Українці вже вісім років активно тренують свою армію. Російський військовий експерт визнав перемоги ЗСУ над армією РФ
9 серпня, 2022 вiвторок
У США пояснили, чому в новому пакеті допомоги Україні немає HIMARS
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.58
    Купівля 38.58
    Продаж 39.59
  • EUR
    Купівля 38.96
    Продаж 40.11
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
9 серпня
18:51
Оновлено
вибухи в районі авіабази росіян
У Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі
18:50
Демонтований монумент Червоній армії, Польща
У польському Мальборку демонтували памʼятник радянській армії
18:38
Instagram заблокував сторінку Асоціації родин захисників Азовсталі
18:24
Ексклюзив
Оленівка, обстріл колонії
За такі теракти, як в Оленівці, частково відповідальні міжнародні організації та низка країн, - екскомандир полку "Азов" Жорін
18:22
Угорщина
Угорська компанія MOL зголосилася допомогти Росії оплатити заблокований транзит нафти через Україну
18:05
Ексклюзив
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган грає роль султана: намагається довести, що Туреччина може стати новим центром сили, - експерт-міжнародник Каракуц
18:05
вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу
В Україні створять онлайн-платформу "Національний корпус кримськотатарської мови"
17:43
Ексклюзив
Карта бойових дій Донбас 3-5 серпня
Бачимо передумови до втрати ініціативи росіян, - військовий аналітик Левін
17:34
Молдова
Росія ввела заборону на імпорт овочів та фруктів з Молдови
17:22
Росія запустила на орбіту іранський розвідувальний супутник
17:19
російські військові окупанти
Росіяни розстрілюють своїх солдатів, коли ті тікають із фронту, а потім кажуть "пропав безвісти", – перехоплення ГУР
16:55
Служба безпеки України СБУ
Отримав 15 років ув'язнення за держзраду: суд виніс вирок колаборанту, який сприяв окупації Київщини
16:47
"Стоїмо в обороні, бо нас мало, щоб іти в наступ": окупант розповів матері про значні втрати на Херсонщині, - перехоплення розвідки
16:17
Масі Найєм
Правозахисник Масі Найєм показав, як виглядає після поранення
16:11
Ексклюзив
Ілля Несходовський
Політика НБУ й Кабміну щодо українських виробників та імпорту непослідовна, - економіст Несходовський
15:50
Nina Kraviz
"Nina Kraviz є давнім другом": фестиваль Sea Dance відхилив прохання гурту Kalush скасувати виступ російської діджейки
15:49
Карта бойових дій Харківщина 3-5 серпня
Ворог не має суттєвих просувань на Харківщині,- військовослужбовець ЗСУ Пархоменко
15:39
евакуація
За 6 днів із Донеччини евакуювали понад 3 тис. людей, від початку повномасштабної війни – 1,3 млн
15:19
У Південній Кореї злива
У Південній Кореї через найсильнішу за 80 років зливу загинуло щонайменше 8 людей
15:16
Мелітополь
Генпрокуратура розслідує ​організацію псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Запорізької області. Що відомо
15:14
ЗАЕС
Міська влада Кишинева оприлюднила рекомендації на випадок аварії на Запорізькій АЕС
14:58
Ексклюзив
окупант
Росіяни перекидають на Південь України десантні війська, - полковник ЗСУ Селезньов
14:44
нафта нафтопровід
Україна припинила транзит російської нафти по нафтопроводу "Дружба" через санкції ЄС, - "Транснєфть"
14:40
Понад 1,6 тис. набоїв, гранатомет, гранати, міни
Понад 1,6 тис. набоїв, гранатомет, гранати, міни: на Чернігівщині знайшли облаштоване окупантами сховище боєприпасів
14:16
Канада долучиться до відбудови Черкащини, - заступник керівника ОПУ Тимошенко
14:15
обмін
В Україну повернули тіла 17 загиблих захисників
14:13
У разі катастрофи на ЗАЕС Запорізька область буде втрачена для проживання, – радниця Міндовкілля
14:11
Ексклюзив
Олександр Лукашенко виступає у Палаці незалежності. Мінськ, 2 липня 2022 року
Восени будуть останні місяці режиму Лукашенка, - нардеп Наливайченко
13:59
Ексклюзив
за Путіна
Не лише Путін винен у знелюдненні росіян: навіть інтелігенція хоче знищити українців, - письменник Олег Криштопа
13:58
сестри Музичук
Україна здобула золото шахової Олімпіади
13:54
Ексклюзив
Віталій Портников
Україною та Тайванем конфлікт не закінчиться
13:47
гривня
Інвестиційна привабливість України погіршилася до найнижчого з 2014 року показника, - ЄБА
13:47
Знищений Ізюм
Щонайменше 855 жителів Ізюмського району Харківщини загинули внаслідок обстрілів окупантів
13:41
Пам'ятна монета Держспецзв'язку
НБУ ввів у вільний обіг пам'ятну монету "Держспецзв'язку" номіналом 5 грн і випустив медаль "СБУ"
13:35
бомбосховище
Освітній омбудсмен оприлюднив результати опитування про форму навчання, яку батьки підтримують в умовах війни
13:27
Судовий вирок
Перейшов на бік окупантів і обійняв керівну посаду. Депутата райради на Луганщині судитимуть за держзраду
13:19
Білорусь заявила про початок навчань ВПС і ППО зі стрільбами
13:15
Дмитро Пєсков
Пєсков пригрозив, що росіяни "одразу демілітаризують" завод по виробництву "байрактарів" в Україні
13:10
Ексклюзив
Сергій Куюн
Ми побудували з нуля новий ринок палива, це перша перемога в цій війні, - директор Консалтингової групи "А-95" Куюн
13:05
танк
Путін втратив в Україні щонайменше 100 полковників та підполковників, - Evening Standard
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV