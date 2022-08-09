Росіяни поповнили сили кількісно, але не якісно, ми знову бачимо відправку "м'яса" на забій, - боєць ЗСУ Погребиський
Російська армія набрала до підрозділів нові сили, але вони якісно не є кращими
Про це в ефірі Еспресо сказав боєць ЗСУ Олександр Погребиський.
"Якщо раніше була пауза і використання піхотних підрозділів було більш, якщо це можна назвати, раціональним, то зараз знову відновилися атаки по шеренгам в повний зріст, з криками офіцерів, які ми чуємо на власних позиціях. Вони поповнили сили кількісно, але не якісно. Знову ми бачимо відправку "м'яса" на забій, для того, щоб контратакувати ті позиції, які ми вже відбили", - зазначив він.
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