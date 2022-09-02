Росіяни послаблюють свої позиції на Донбасі, перекидаючи війська на Південь України, - офіцер ТрО Луганщини Шакун

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни декілька тижнів тому перекинули велику кількість військ з Донбасу на Південь України. Проте їм же теж потрібно утримувати лінію фронту на Донеччині. Якщо під час боїв за Севєродонецьк та Лисичанськ вони мали досить коротку логістику, то зараз всі їхні логістичні маршрути на Донеччині перебивають Збройні сили України. Їхні позиції значно послаблені". - розповів Шакун.

Офіцер ТрО Луганщини наголосив, що окупанти не можуть накопичити сили для наступу на позиції ЗСУ

"ЗСУ дуже успішно відпрацьовують по складах з боєприпасами та штабам окупантів. Вони не мають тих сил, які вони використовували під час боїв за Севєродонецьк та Лисичанськ. Все, що вони намагаються накопичити відразу знищується нашою армією", - додав він.

1 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог спробував наступати на декількох напрямках на Донеччині, успіху не мав, відійшов