Росіяни прагнуть позбавити українців зв'язку, - Держспецзв'язку

Про це повідомили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Все це потрібно ворогові для того, щоб приховати інформацію про ганебну поразку, яку Збройні Сили України завдають окупантам. Для цього ворог здійснює диверсії на об'єктах телекомунікаційної інфраструктури, здійснює авіаракетні удари та використовує засоби радіоелектронної боротьби. Україна має гідну відповідь і на ці дії орків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оператори та провайдери всіма можливими силами та засобами продовжують забезпечення українців зв'язком. Наприклад, в Мелітополі на Запоріжжі, Vodafone за добу забезпечив покриття абонентів з 0% до 90%, а "Київстар" покращує ситуацію в Чернігові.

У Держспецзв'язку додали, що в Україні працює національний роумінг, який дозволяє українцям підключатися до мереж іншого оператора, якщо мережа свого оператора не працює.

Як повідомляється, що "Укртелеком" відновив надання інтернет послуг абонентам у містах Генічеськ, Каланчак, Скадовськ, Асканії-Новій, смт Чаплинка, Іванівка та Нижні Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті Енергодарі.

Зазначається, середня доступність районних вузлів зв'язку "Укртелекому" становить 80%. При цьому через пошкодження мережі в деяких областях цей показник низький. Так, у Луганській області він на рівні 4%. У Чернігівській області послуги не надаються.

Компанія працює над якомога швидшим відновленням роботи мережі та наданням послуг.

Також повідомляється, що мобільний оператор 3Моб надає всі послуги роумінгу в мережі Vodafone Ukraine, голосові та СМС послуги в роумінгу в мережах lifecell і "Київстар".

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