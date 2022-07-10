Росіяни практично закінчили фільтрацію людей в Маріуполі, - радник мера Андрющенко

Про це в ефірі Еспресо заявив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Насправді, фактично, фільтраційна процедура закінчена майже. Практично заарештували, кого "мали" заарештувати. Близько 10 тис. маріупольців утримуються по тюрмах зараз, це дуже велика кількість людей. Це окрема сумна ситуація. Люди виїжджають здебільшого спокійно, є невелика пропускна здатність не тільки Маріуполя, але й Василівки. У середньому від 50 до 100 людей останні півтора-два тижні виїжджають з Маріуполя. Ми їх зустрічаємо на Запоріжжі", - сказав він.