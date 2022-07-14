Повідомляє The Washington Post.

За словами Блінкена, серед примусово депортували 260 000 дітей, деякі з них були розлучені зі своїми родинами і опинилися в ізольованих регіонах на далекому сході Росії. Згідно із заявою, російські війська забрали тисячі дітей з дитячих будинків в Україні та передали їх на усиновлення в Росії.

Звіти The Washington Post у березні свідчили, що українських цивільних вже депортували. Декого вивезли до Таганрога. Звідти їх відправляли потягами до міст і селищ Росії.

Наприкінці червня віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук заявила, що 1,2 мільйона українців були примусово депортовані до Росії, у тому числі 240 тисяч дітей. Дві тисячі дітей залишилися сиротами. Глава Центру управління національною обороною РФ Михайло Мізінцев заявив, що до Росії переїхало 2 мільйони 359 тисяч українських "біженців", у тому числі 371,925 дитини.

Минулого тижня заступник голови місії США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі Кортні Остріан заявила у своїй промові, що по обидва боки українсько-російського кордону виявлено 18 "фільтраційних таборів". Москва, як повідомляється, зберігала біометричні та особисті дані цивільних осіб і обшукувала їх. Зазначають, що деяких українців примушували підписати угоди про перебування в Росії.

Видання посилаючись на слова жителів Литви, Естонії та Латвії каже, що історія повторюється. З 1941 по 1952 роки з країн Балтії до Росії було депортовано півмільйона людей. Мета виселень була переважно політична, спрямована на очищення краю від антирадянських сил. Серед першої групи людей були чоловіки балтійської еліти, включаючи педагогів, письменників, юристів та інших професіоналів разом із їхніми родинами. Пізніше, під час операції "Прибой", жінок і дітей депортували і відправляли на ферми працювати. Багато загинуло в дорозі.

13 липня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія повинна терміново припинити так звану "фільтрацію" українських громадян.

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