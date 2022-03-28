Росіяни розуміють лише силу, з ними важко про щось домовлятись, - Цимбалюк

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV



“Ненависть та жорстокість росіян до українців пропагандували роками на телебаченні. Навіть Гітлер не бомбардував німецькомовні міста. І, якщо ми з росіянами один народ, то дивно, що на нас кидають авіабомби. Росіяни - це суспільство мертвих душ, в яких немає такого почуття як емпатія. В перші дні українці були шоковані і намагались достукатись до росіян. З цього нічого не вийшло і не вийде, бо росіяни розуміють лише силу.” - пояснив



Цимбалюк наголосив, що єдиний спосіб достукатись до росіян - це нищити окупантів на українській землі. Оскільки, як зауважив журналіст, російські окупанти довели, що українців вони жаліти не збираються.



“Росіяни розуміють лише силу. Коли ти говориш їм, що ти можеш застосувати силу проти них, тоді вони заспокоюються. Домовитись з ними просто неможливо. Немає про що з ними домовлятись, адже головна їхня мета - знищити всіх українців.” - додав Цимбалюк



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