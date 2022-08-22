Росіяни штурмували Благодатне на Миколаївщині та намагалися наступати на Харківщині і на Донеччині, - Генштаб

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. Ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Катеринівки та Ободів Сумської області. На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Світличного, Слатиного, Питомника, Петрівки, Піщаного, Гусарівки, Мосьпанового, Криничного та Пришиба. На Слов'янському напрямку противник продовжив вогневий вплив біля Дібрівного, Мазанівки та Долини", - йдеться у повідомленні.

На Харківщині окупанти безуспішно намагалися наступати у напрямках Довгеньке - Дібрівне, Бражківка - Нова Дмитрівка, проте були змушені відійти.

На Краматорському напрямку загарбники обстрілювали околиці Роздолівки, Григорівки, Верхньокам'янського, Дронівки та Серебрянки, намагаються наступати в напрямку Спірне - Веселе, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії та РСЗВ райони населених пунктів Соледар, Зайцеве і Білогорівка, і безуспішно намагався наступати у напрямках Вершина - Кодема і Гладосове - Кодема. На напрямках Стряпівка - Соледар, Покровське - Бахмут, Травневе - Кодема, Семигір'я - Зайцеве та Гладосове - Курдюмівка бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку окупанти били зі ствольної та реактивної артилерії біля Опитного, Мар'їнки, Пісків, Авдіївки та Невельського і намагалися провести штурми на напрямках Спартак - Опитне, Новоселівка Друга - Красногорівка, Донецьк - Первомайське, Піски - Невельське, Лозове - Невельське, проте успіху не мали.

На Новопавлівському напрямку артилерійські обстріли зафіксовано біля Вугледара, Великої Новосілки та Павлівки.

На Запорізькому напрямку загарбники били по околицях Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки. Біля Малої Токмачки та Ольгівського завдали авіаударів. У напрямку Макарівка - Времівка намагалися наступати, успіху не мали, відійшли.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Велике Артакове, Лозове, Таврійське, Степова Долина, Первомайське, Киселівка, Червона Долина, Потьомкине, Прибузьке, Парутине, Поляна, Новоолександрівка та Партизанське і завдав авіаударів поблизу Зарічного, Білої Криниці та Андріївки.

На Миколаївському напрямку окупанти з частковим успіхом штурмували район населеного пункту Благодатне.

В акваторіях Чорного і Азовського морів вороже корабельне угруповання зосереджує основні зусилля на блокуванні цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря і ураженні військових об'єктів і елементів інфраструктури у глибині території України.

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація продовжують успішні виконання вогневих завдань на визначених напрямках. Противник відчуває гострий дефіцит навченого та мотивованого поповнення для підрозділів, які систематично зазнають втрат", - зазначає Генштаб.

Напередодні, 21 серпня, авіація ЗСУ вдарила по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки на Миколаївщині, а ракетно-артилерійські підрозділи "скоригували" пропускну спроможність Каховського мосту.

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